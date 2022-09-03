大陸新能源汽車企業陸續公布8月份交付量成績單，車企巨頭比亞迪繼續稱冠，8月銷量年增1.8倍。然而，巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）再度減持171.6萬股比亞迪股份H股，持股比例降至18.87％。

香港經濟日報報導，比亞迪8月銷量為17.49萬輛，年增184.8％，今年前8個月累計銷量為97.88萬輛，年增267.3％。產量方面，8月共產17.54萬輛，升180.2％，今年累計為98.67萬輛，升264.7％。

對於巴菲特再度減持比亞迪H股，公司人員表示，比亞迪也從港交所得知相關情況，股東減持行為為股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

值得注意的是，大陸「造車新勢力」成績洗牌，處於更新周期的理想汽車、小鵬汽車8月交付量皆跌破1萬輛，理想汽車交付量更大跌5成，蔚來月交付量則守住1萬大關，反超兩家已上市對手。

此外，哪吒汽車、零跑汽車以至使用華為鴻蒙系統的賽力斯AITO單月交付量都突破一萬輛。