強烈颱風「軒嵐諾」來襲，台北市市長柯文哲3日赴北市災害應變中心，三級強化開設，會議中裁示2022台北城市博覽會在花博公園爭艷館展出，原本營業時間至8點，由於颱風來襲，提早5點閉館。

柯文哲指出，抽水機和水門跟土石流警示區的檢查，提外停車場自我檢視一遍，把發現問題列出來。今年比較大的桌上演習是戰中會報，利用這個機會自我檢視，下午看情況如果颱風繼續北上，下午看適當時機再將應變中心降為2級。