前立委鄭寶清近期勤跑各活動。（陳夢茹攝）

桃園市長選戰在前立委鄭寶清登記參選後形成「四腳督」，民進黨先前重話講在前頭，若鄭寶清一旦登記參選便會開除黨籍，目前已將資料提交中央審定；對此鄭寶清直呼民進黨是「乞丐趕廟公」，但會欣然接受，大家可以看到民進黨已與整個社會的價值相悖。

昨日（2日）登記截止，民進黨市黨部已將所有市議員、市長參選人資料回報給中央，針對鄭寶清登記參選桃園市長，將待中央核定後才會宣布開除黨籍。鄭寶清今受訪表示，目前沒有要退選、退黨的決定，它（民進黨）開出我是跟整個社會的價值相悖，就像是閩南語說的「乞丐趕廟公」。

鄭寶清說，我們一輩子為了民進黨的核心價值、建黨精神努力，現在全力開除我，這個完全不合道理，民進黨慢慢變成威權體制、密室協商，這對整個台灣的政治發展都非常不利，開除我我欣然接受，但是我們也可以看到民進黨與整個社會的價值距離越拖越遠，更讓人民失望。

鄭寶清直呼要對抗同志者都相困難，前民進黨黨主席許信良所帶領的中壢事件就是去對抗，他也被罵「背骨」，但社會的開展、社會的改革都是由「背骨」的人帶領大家往前走，我們問心無愧，希望站在人民的這一邊，留下民主的香火、留下民主的火種，這才是我們比較大的期待。

談及登記參選前幾天關鍵日，是否有民進黨高層，如蔡英文總統、桃園市長鄭文燦來勸說？鄭寶清坦言，登記前多少都有人來勸說，不過登記至今就沒有再聯繫過。