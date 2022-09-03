9月2日烏克蘭政府再度於南部戰線，尼古拉耶夫（Nikolaev）至克里維里赫（Krivoy Rog）戰線發起反攻，試圖在某些地區站穩腳跟但沒有成功，短短1天的戰鬥行動中，俄軍聲稱烏方損失了13輛坦克、19輛步兵戰車、12輛其他戰甲車，11輛大口徑機槍皮卡車（Pick-up）和330多名軍人，並俘虜2名戰俘。

據俄國防部2日戰報宣稱，2架烏克蘭Su-25攻擊機和1架MIG-29戰鬥機搭載了美國AGM-88 HARM反輻射導彈，在刻松（Kherson, 赫爾松)的安德列耶夫卡（Andreevka）附近被擊落。

俄羅斯航天軍（VKS）的高精準武器（巡弋飛彈）已經擊中了別列茲涅瓦托耶（Bereznevatoye）附近的烏克蘭軍第17坦克旅的臨時部署點，以及尼古拉耶夫地區比拉·克里尼齊亞（Bila Krynytsia)住民地附近的第46空中機動旅的武器和軍事裝備機庫，俄宣稱這些襲擊摧毀了多達40名烏軍作戰人員和10件軍事裝備。

俄軍集火打擊刻松州多布良卡(Dobryanka)和新沃龍佐夫卡(Novovorontsovka)附近的第60步兵旅戰鬥陣地，已造成30多名烏戰鬥人員損失、15人受傷。

在防空攔截方面，俄宣稱在刻松州諾瓦亞卡霍夫卡（Novaya Kakhovka）擊落1枚美國製造的AGM-88反輻射飛彈，以及美國海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的14枚火箭彈，分別在頓涅茨克人民共和國於舊別舍沃區（Starobesheve Raion）的村莊Styla、貝勒斯拉夫（Berislav）和刻松州諾瓦亞卡霍夫卡附近被防空系統攔截。