台中市政府消防局第七救災救護大隊東英分隊，地處東區救護勤務件數日益增加，救護車出勤使用相對頻繁，對救護勤務類型
大不相同，轄區財團法人台中樂成宫對於此情形感同身受，3日捐贈樂成宮捐贈1部470萬的高頂救護車及救護、通訊設備器材給台中市消防局。
廣場前今天也舉行「樂見真愛成就幸福月老慶生佳缘」未婚聯誼活動，吸引將近400名未婚男女參加，月老見證牽良緣，参加者也獲贈黃金「金子」，祝福「佳人才子，龍鳳成祥！」。
台中市政府消防局第七救災救護大隊東英分隊，地處東區救護勤務件數日益增加，救護車出勤使用相對頻繁，對救護勤務類型
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廣場前今天也舉行「樂見真愛成就幸福月老慶生佳缘」未婚聯誼活動，吸引將近400名未婚男女參加，月老見證牽良緣，参加者也獲贈黃金「金子」，祝福「佳人才子，龍鳳成祥！」。
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