今年「2022國慶煙火」將重返嘉義，在故宮南院施放。國民黨智庫召集人陳學聖上午批評，博物館嚴禁明火，但故宮身為國內首屈一指博物館，卻容許院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，非常危險，更有違法之虞。

陳學聖表示，2018年嘉義縣辦台灣燈會曾於南院西北側放煙火，疑因風勢助長火星，已發生過火災；2020年農委會又與南院合辦「古代的禮儀與樂曲」特展，花2700多萬元辦流水席，現場瓦斯桶與火爐對古物安全構成威脅，也曾挨批。

陳學聖質疑，羅浮宮、大英博物館、紐約大都會博物館，這些與故宮齊名的世界級博物館，敢在自家院區施放煙火？博物館的功能是搜藏、展示、研究和教育，至於放煙火，則與博物館的專業無關。

陳學聖呼籲，故宮應守法自重，注意公共安全呵護館藏，尊重專業善盡博物館職責，維持世界級應有格調，不要「引火燒身」、「玩火自焚」鬧出世界級大笑話；歡迎國慶煙火到嘉義，但請換個地點，饒了故宮南院吧。

「國立故宮博物院災害緊急應變作業要點」明定，「文物庫房及相連居室一律禁止明火」。「故宮場地設施管理及申請使用要點」也禁止「使用明火、爆竹、瓦斯、噴灑粉塵、粉末、氫氣灌充設備或其他危險化學藥劑」。

「國立故宮博物院南部院區園區管理要點」也規定，園區嚴禁「燃放鞭炮、婚喪喜慶活動、曝曬衣物或其他物品者」，違者南院得予制止、拒絕入園或勒令離園。

陳學聖批評，在園區燃放鞭炮，故宮南院得予制止、勒令離園，那中央在南院院區放國慶煙火，誰來制止？配合國慶煙火政策，故宮近日竟公開以98萬157元，採購「南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」，自打嘴巴。

陳學聖也質疑，2018年燈會及2022年國慶煙火施放都在嘉義縣，正巧都在地方選舉期間，是否為了選舉造勢？