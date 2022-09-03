女星謝京穎以啦啦隊甜心打開知名度，近年轉戰戲劇圈，是民視力捧新生代花旦，時常在社群網站分享日常的她，昨(2日)在臉書曬出身穿比基尼的辣照，還不忘對粉絲嬌喊：「我不會被颱風吹走的」，養眼畫面引起粉絲無限遐想。

謝京穎在臉書發文寫道：「想抓住夏天的尾巴，居然先遇到颱風～當然還是要玩水玩一波呀」，只見她身穿紅色泳衣，靠在泳池畔的扶梯旁，接著對著鏡頭擺出撫媚眼神，頓時融化不少粉絲的心，胸前一對傲人車頭燈更是擠出深邃事業線，立刻搶盡眾人目光，此外，一張側身照讓火辣S曲線一覽無遺，讓粉絲眼睛狂吃冰淇淋。

不過由於正逢颱風軒嵐諾來襲，謝京穎也曬出套著泳圈的照片，並擺出甜美微笑面對鏡頭，接著應景表示：「你們別擔心….我不會被颱風吹走的 我有救生圈」，對此，網友紛紛回應：「妳這流量密碼很成功～颱風很快就會走的，妳可以繼續玩水，我們繼續有美照欣賞」、「真的超美的。戲裡戲外都美到不像話」、「夏天為大地帶來美女，羨慕的好身材」。

謝京穎身穿比基尼秀出傲人好身材。(謝京穎 Orange臉書)

謝京穎近來身邊出現身形高壯的護花使者，上個月在街上原本有說有笑的兩人，竟突然吵起架來，最後則是背對被坐在路邊玩手機，疑似在冷戰，據悉是男友認為已經很認真拍業配照，但謝京穎都不滿意才爆發口角，事後傳出她在冷靜後已經向男方協議分手。