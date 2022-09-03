俄羅斯從周二（31日）起關閉天然氣管線北溪一號三天，進行例行性維護，原本預定周六（3日）重啟恢復供氣，沒想到俄羅斯天然氣公司（Gazprom）發現渦輪機漏油問題，隨即宣布暫停北溪1號天然氣供應，直到問題完全排除。事實上，歐盟擬對俄羅斯天然氣實施價格上限，以打擊俄國總統普丁操縱歐盟能源市場的企圖，但俄方則揚言將切斷歐洲天然氣供應反制。

綜合外媒報導，Gazprom表示，氣泵機組檢修發現有漏油問題，另外，在其他渦輪機上也出現類似漏油情形，意味著管線的渦輪機無法安全運作，必須經由專業維修來解決問題。

Gazprom並未透露北溪一號重啟供氣時間，僅強調目前天然氣運輸作業將停止，直到漏油問題完全排除。

Gazprom在Telegram的聲明中提到，西門子代表也簽署此份檢測漏油報告，並提供一張聲稱是機組漏油照片，證明漏油事實，讓外界信服。

北溪1號經由波羅的海向德國與其他國家供應天然氣，是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要供應路線之一。

莫斯科先前指控西方，在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的各項經濟制裁，阻礙北溪1號的日常營運和維護；但比利時反駁稱這是一大藉口，並指俄國把天然氣當作經濟武器進行報復。

歐盟擬對俄羅斯天然氣實施價格上限，以打擊俄國總統普丁操縱歐盟能源市場的企圖，但俄方揚言將切斷歐洲天然氣供應反制。