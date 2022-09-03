根據國民黨台北市長選戰民調顯示，國民黨蔣萬安獲33％支持，民進黨陳時中25％、無黨籍黃珊珊19％。民進黨立委林俊憲表示，黃比綠營想的還要強，所以黃絕不能被放棄，一旦黃被徹底放棄，蔣當選機率就會高。此說法引熱議，大批網友則認為，林是在「搧風點火」想讓藍營分裂、分散砲火，好讓陳坐收漁翁之利。

林俊憲1日在政論節目《少康戰情室》中表示，台北市選戰最後一定是藍綠對決，絕對是「三腳督」，一定會有棄保。黃珊珊比較會搶到蔣萬安的票，所以國民黨之前一直喊「藍白配」；對民進黨來講，黃絕對不能被放棄，一旦黃被棄得很徹底，蔣萬安當選機率就會高。

林俊憲指出，現在出現的狀況就是蔣萬安不夠強，而黃珊珊則比綠營想的還要強。只要黃不被棄保，陳時中當選的機會當然就會高，所以民進黨才會說，這是他離台北市長最近的一個時候。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「顯然是在搧風點火，就是想讓藍營分裂投票」、「以上論述就是想要鼓吹不要棄黃，陰謀就是好讓陳時中坐收漁翁之利」、「選民不會那麼笨的」、「民進黨立委林俊憲表示『黃珊珊比我們想的還要強』，這句話叫以退為進，想讓國民黨去打黃」、「黃珊珊不是比民進黨想的還要強，是陳時中壓根就不強，還沒上台官威就超大，政策空心或與官位不符，可能得票率會比姚文智還低」。