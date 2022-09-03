環境荷爾蒙對健康的影響。（圖／翻攝自歐瀚文部落格）

危險就藏在身邊，醫師歐瀚文分享，6歲女童乳房提早發育，家人嚇歪就醫檢查，結果發現女童體內環境荷爾蒙的指數過高，導致出現性早熟，所幸透過調整飲食與生活習慣成功使提早發育的狀況停止。對此，醫師也提醒，環境荷爾蒙與生活息息相關，因此很難避免，但可透過多吃十字花科蔬菜、喝水，維持運動習慣，避免含非離子界面活性劑的日用品，並加強攝取補充肝臟排毒所需的營養素來遠離環境荷爾蒙的威脅。

醫師歐瀚文近日在個人部落格上分享，一名才剛剛上小學的6歲女童被家人帶來看病，因為發現女童的乳房提早發育，經檢查發現是體內的環境荷爾蒙的指數過高，進而導致性早熟的現象發生，所幸透過調整飲食與生活習慣，將沐浴用品換成純天然的，也開始自備水壺，女童體內的環境荷爾蒙指數下降，提早發育的狀況也因此而停止。

歐瀚文指出，環境荷爾蒙又稱為「內分泌干擾物質」，是指與人體荷爾蒙結構相似的人造化學物質，人體接觸到以後會和身體的性荷爾蒙結合，使其發生作用，向身體傳遞錯誤訊息，進而影響生理調節機能。而環境荷爾蒙對人體和動物影響很大，可能造成受孕能力降低、子宮內膜異位症、乳癌、子宮內膜癌、青少女性早熟、影響男性生育能力、誘發前列腺癌或睪丸癌。

歐瀚文表示，環境荷爾蒙與生活息息相關，舉凡塑膠容器、餐具，含塑料的用品、玩具、文具、衣著、罐頭、紙餐盒、指甲油、洗衣粉與洗髮精等日常用品皆是環境荷爾蒙的來源，只要接觸到就會有很大的機率會進入人體內，影響生理機能。

歐瀚文坦言，環境荷爾蒙很難完全避免，但可以養成5個生活習慣來遠離，首先是多攝取十字花科蔬菜、攝取充足的水分、維持良好的運動習慣、避免使用含有「非離子界面活性劑」成分的日用品、加強攝取補充肝臟排毒所需的營養素。