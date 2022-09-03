民眾黨桃園市長參選人賴香伶(右)今天出席桃園區三民里中秋聯歡活動，巧遇參選的對手鄭寶清(左)，兩人互相打氣。(賴香伶競選辦公室提供)

國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案風波未熄，對手民眾黨賴香伶今天表示，農委會的契約寫很清楚，宏碁公司跟計畫主持人不得有抄襲剽竊影響著作權問題，呼籲張善政要說明清楚，若有貢獻大家拍拍手，若被檢視有瑕疵，也要說明。

賴香伶說，國會辦公室跟農委會調了2007年採購契約，契約內容第10條很清楚，宏碁公司跟計畫主持人對於研究結果跟過程，不得有抄襲剽竊影響著作權問題。如果發現有的話，乙方及計畫主持人要負責。因此她提出質疑，大家吵得沸沸揚揚很多細節、內容都要計畫主持人親自說明。

賴香伶也說，不管農委會調查如何，當時招標的主委蘇嘉全、現在程序上調查的現任主委陳吉仲，涉及相關契約情事，一定要照合約內容揭露。對於張善政說「有一塊錢進我口袋就退選」，賴香伶則說，不要意氣之爭，也不用說這種話。因為契約內容以及相關驗收，不管是農委會，或現在其他人可以說明，所以希望不是用泥巴、口水戰，拖延大家檢驗政府相關政策執行。

賴香伶也提到，研究報告對農業電子化有做出貢獻嗎？「如果有大家給你拍拍手」，如果當時作法便宜行事，或是蒐集資料沒有提出建設性具體建議，或是實際調查過程沒有作到位，被檢視有瑕疵，可以出來做說明，沒必要以訟止謗拖延過去。