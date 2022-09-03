53歲花系列小生林煒和香港女星龔慈恩1999年結婚，生下一兒一女，3年前傳出林煒有新歡，龔慈恩才認兩人早已離婚，而林煒恢復單身後，與女總裁劉灼梅交往穩定，最近劉灼梅在臉書分享帶林煒及一票人做公益的紀錄照片，可見林煒和劉灼梅站在大合照的左側，露出燦爛微笑的林煒略顯幸福肥，不僅臉圓了，身材也大了一號，看似生活愜意。

林煒2019年9月被爆料和劉灼梅在街上熱吻，第一時間外界以為已婚的林煒偷吃，而龔慈恩後來發聲替林煒解套，證實兩人已經分居兩年，早在辦理離婚，公司聲明強調：「子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」而林煒後來與總裁女友大方受訪，自嘲：「我到老了才叛逆」，兩人相處相當滋潤，每天都有粉紅泡泡。

林煒近年認戀總裁女友劉灼梅。（圖／中時資料照片）

林愷鈴先前被亂傳墜樓。（圖／翻攝自kaening IG）

林煒和前妻育有一雙子女，22歲的女兒林愷鈴顏值高，也繼承父母衣缽出道，今年7月遭港媒瞎傳墜樓，幸好最後是虛驚一場，林愷鈴經紀人更痛批是被惡意開玩笑，「不知道哪來的惡作劇，完全沒有這件事，這不能亂開玩笑，林愷鈴好得不得了，之後會為新片《七人樂隊》展開宣傳活動」，林愷鈴之後也在社群網站回應哭笑不得。

林煒曾與張玉嬿（左起）、張庭、席曼寧合作。（圖／中時資料照片）

林煒早年可說是花系列的招牌男主角，作品無數，他透露年輕時最高紀錄一次拍7部戲，且當時記憶力好，背劇本過目不忘，往往拍一次就過關，還練就哪裡都能3秒入睡的功力。如今林煒年紀大了，近年的生活就是和總裁女友開直播、拚工作，平時兩人還會一起做公益，日前劉灼梅曬出活動合照，寫下：「很開心去宜蘭參加松仁社的社福活動，看到社友們從台北來帶著小朋友去體驗陶藝，又安排小朋友最喜歡的Pizza及冰淇淋，社友們也喝到非常好喝的窯烤雞湯以及披薩真是一次很棒的親自參與的社會服務」，而林煒看來身形略為發福，但有愛情滋潤笑得十分燦爛，網友也獻上祝福。