女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）正式在3日美網女單告別網壇，她於單打第3輪敗給澳洲女將湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic），結束她的驚奇之旅與偉大的27年旅程。為了親眼目睹小威謝幕戰，美網票價比去年暴漲了50%，高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）也在現場聲援小威。最後湯賈諾維琪7-5、6-7、6-1獲勝。

One final wave 🥲 pic.twitter.com/HivoQiMDdT — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus." ❤️



Serena owes it all to her older sister



(via @usopen)pic.twitter.com/zIlzKBZKZm — Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2022

小威稱讚說：「伍茲是我奮戰至今的理由之一，他和我談過很多次，他始終給我打氣。」伍茲力勸小威再打這最後一次美網，「他叫我不必過於投入，就是去球場打兩個星期，看看會發生什麼事。」結果小威一連闖過前兩輪，幾乎讓紐約媒體與球迷瘋狂，期待小威在告別作打出大驚奇。

湯賈諾維琪贏球之後沒有慶祝而是低調離場，留下小威在場內與觀眾道別，全場歡聲雷動。網球早年是歐洲人稱霸的運動，唯有小威代表美國統治女子網壇，生涯首座大滿貫金盃就是在1999年美網摘下。雖然停在23座大滿貫單打冠軍，未能追上瑪格寇特（Margaret Court）的24冠，但小威毫無疑問是在網球公開年代史上最偉大的女選手。

即使在職業生涯最後一戰，40歲的小威也展現強悍的兢爭力，經過三盤大戰優雅地揮別賽場。湯賈諾維琪說：「我感到非常遺憾，因為我和你們都一樣喜歡小威，她對整個網壇的貢獻是無與倫比的。我從小看她打球，從沒想過我會是她告別戰的對手，這感覺很不真實。」