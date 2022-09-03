陽明(2609)董事會驚傳3席獨董中的2席獨董請辭，目前陽明審計委員會只剩下1位獨董，對於外界傳聞2位傳出因理念不合遞出辭呈，陽明予以否認，並指出獨董王自軍與陳玠甫分別因接任新事業與即將赴國外接任客座教授，業務繁忙無暇繼續擔任獨立董事業務而提出請辭。

陽明目前3位獨立董事分別為唐達興律師事務所主持律師唐達興，協益電子董事長王自軍及台灣大學兼任教授陳玠甫。

陽明表示，2位獨立董事自擔任陽明獨立董事職務以來，對於陽明董事會議事運作、公司治理實質內容提升、重大資本投資審議、資訊安全重視與員工獎酬改善等均不吝給予經理部門寶貴意見，充分發揮審計委員會監督功能且相關議案均在董事會達成共識後推行，並無報載所傳理念不合請辭。

2位獨立董事請辭後，將依法召集股東臨時會補選獨立董事，董事會相關議事運作仍照常進行不受影響，而對於造船案與員工福利照顧等議案，均屬董事會高度重視事項，將在全體董事討論與支持下依公司中長期業務發展計畫推動。