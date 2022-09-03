國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室日前表示，已接受聯利媒體股份有限公司（TVBS）邀約，簽署參加「選舉辯論會意向書」，至於未來會不會接受其他媒體辯論會，對此，蔣萬安說，辯論目的不是要爭得面紅耳赤，是要讓市民朋友了解候選人對於台北市政未來的願景以及對於城市治理的理念。

蔣萬安日前接受媒體邀約，簽署參加「選舉辯論會意向書」，蔣萬安強調，辯論目的不是辯倒對方或爭得面紅耳赤，最重要的是讓市民朋友了解候選人對於台北市政未來的願景以及對於城市治理的理念，最重要是幫市民朋友發問，幫大家發聲，站在市民角度提出民眾需求解方。

蔣萬安提到，除了透過辯論，更重要是跟市民朋友接觸，未來擔任台北市長如何提出政見牛肉，幫市民朋友解決問題，包括之前提出的生育計畫、解決居住問題，都得到年輕朋友正面的回應，接下來，會提出長照的政見和透過公辦都更整宅問題，積極回應市民朋友的需求。

此外，台北市長參選人黃珊珊日前公開向藍綠對手下戰帖，拋出每周公開政策辯論，陳時中更嗆黃珊珊，「不要只想教訓別人」；對此，蔣萬安說，辯論真正目的是希望市民朋友透過辯論的方式，更了解候選人的政策牛肉。

他說，如何透過國際觀沒有行政包袱，創新的思維，帶領台北市政把過去8年停滯的建設，在未來完成，提供更好的市政服務內容，這才是辯論的目的。