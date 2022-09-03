【愛傳媒簡秀枝專欄】隨著文化硬體建築逐步完成啟用，表演藝術場館，越來越充裕，但人才培育呢！？

9月1日中午欣賞楊偉新《舞徑Ballet in Tandem》影片，感慨萬千，這是一部對台灣藝術專業制度的深刻省思，娓娓細述中，點出台灣看似多元的表演藝術界問題，沈疴宿疾該如何痛定思痛，亡羊補牢！？

有些立意良善的制度，但缺乏永續性與競爭力，浸淫其中的莘莘學子，根本看不到前景，最後不是出國，就是轉行，造成人才與資源的嚴重浪費，值得深思。

不管是芭蕾舞者、器樂演奏家、藝術創作者，理想性格非常高，不約而同為夢想付出代價，但往往理想越高，傻勁越足，受傷越深，最後鎩羽而歸，永遠退出戰場，扼腕嘆息、深沈感傷的歷史，總是一再重演。

導演楊偉新，一開始完全不懂芭蕾舞，自從認識台灣年輕舞者郭蓉安，她是首位獲選就讀悠久歷史的俄羅斯波修瓦芭蕾舞校（Bolshoi Ballet Academy），透過她個人的經歷，引發他的拍攝契機，他鍥而不捨地以長期記錄、訪談的方式，希望省思台灣的生態環境，如何讓芭蕾舞非離鄉背景去尋夢，又如何歷經千辛萬苦，深入一個陌生國家，為跳舞而強迫自己落地生根。

楊偉新把該片拍得非常自然，以長鏡頭從角落拍攝，讓受記錄者，不被干擾，因長時間拍攝，也培養出與舞者的默契，紀錄片更顯得真實親切，這種強力淡化導演存在感，謙虛謹慎的作法，十分專業。

據說他目前規劃以募資方式，讓《舞徑》公開放映，期待感動台灣觀眾，也提醒公權力機構，不再狗吠火車，徹底省思，並且亡羊補牢，為台灣表演藝術的軟實力，全力以赴。

總共花費 9 年時間，楊偉新從中觀察芭蕾藝術在台灣的發展瓶頸，藉由3位台灣不同世代的芭蕾舞者郭蓉安、梁世懷、李巧的故事，互相交織，拍攝足跡遍佈台灣、莫斯科、東京、首爾，訪談對象多達 92 人。他希望透過《舞徑》，讓更多人認識台灣芭蕾、激發更多思考及正面的社會影響。

所以該紀錄片，沒有凌牙俐齒的批評，也非指槡駡槐的挖苦，而是以3位舞蹈人歷程為經，從二戰後到現今的時間跨度為緯，平舖直敘，呈現出芭蕾舞在台灣發展狀態。

扮演全片靈魂角色的3位芭蕾舞人，有稜有角，一位是堅持芭蕾道路，克服自身舞蹈基礎的不足，登上國際舞台的職業舞者；第二位則是描述用個人力量在80年代，以專業芭蕾舞校模式培訓學生，希望在台灣創造職業環境的資深老師；第三位則是位追求舞者夢，反覆進出台灣，尋求專業芭蕾學習環境的舞蹈生。

從他們親身經歷中，回頭看台灣生態，沈痾頗深。多元，原是現代社會的基本現象，也是文化藝術自然的發展趨勢，但若將其無限上綱，或作為宣傳性的政策口號，又沒有實際深人了解所希望發展的領域，在達到「多元」境界之前，需要投注什麼樣的方法與資源，供它成長茁壯，就會造成台灣舞蹈人，談及現行舞蹈教育時，口中所謂的「什麼都學，什麼都不精」現象。

以培育職業舞者為前提的專業舞蹈培訓，在舞蹈被植入台灣體系近40年後，仍未得到應有的體認，片中每一個角色，活生生的嘆息，都讓人感慨萬千。

回首前塵，大約在1970年代晚期，台灣主掌教育體系中的專業教育，就埋下官僚的種子，自以為是地把當時台灣發展較為主要的中國舞、芭蕾舞、現代舞，納入學校教育體系中，希望齊頭並進，希望每位舞者，都能涉獵，成為藝術人才教育的基本要求。

這種見解，儘管立意良善，也對台灣目前的舞蹈發展的成績，有直接的正面影響，但主事者對不同舞種的專業，認知不足，在沒有多方彙集專業舞蹈人的意見，一廂情願的制定出課綱、教程等實際措施，又沒有規劃出明確的遠程訓練目的，更沒有認知到台灣其實並不具備能夠消化一年約300位大學程度舞蹈畢業生的職業舞蹈產業 ，因此產生出像芭蕾舞這一門藝術，在台灣停滯不前的窘境，進而造成台灣舞蹈，完全沒有「多元」出路，舞蹈畢業生絕大部分不從事舞蹈表演的現實。

任何舞蹈的訓練方式，都有其特定條件和系統，其中的優劣是非若非專業人士，外人非常難以參透，但長期下來，外人領導內行，又不願意從訓練成果中，檢討優劣得失，將錯就錯，代代循環，讓舞蹈人在尋夢中，對自我前途茫茫然，可以自力救濟，出國擠國際舞團，畢竟是少數，而轉業他求，也造成人才浪費，競爭力的下滑。

到21世紀的現今，硬體建設，逐一落實，但屬於舞蹈人的生態，卻沒有與時俱進，已經成為難以扭轉的現實，既定環境的框框架架，已經積非成是，如此僵化狀態，卻被不明所以的文化教育機關，稱為「多元」，甚至還沾沾自喜。

其中，所有的矛盾被淹沒在每年眾多學校、團體、一場場令人眼花繚亂的演出背後，非舞蹈圈人極難穿透表象，吸取足夠的資訊武裝自己對體制提出質疑。

在台灣的培訓環境，及社會對舞蹈藝術的觀感交互作用下，芭蕾舞在台灣發展，一 直處於尷尬的矛盾狀態。身兼導演、製片、攝影、剪接的楊偉新，用心良苦，他希望透過該紀錄片的呈現，點出問題的嚴重性。

楊偉新十分疼惜對芭蕾舞有夢的的年輕學子，滿懷理想踏進舞蹈教育體系，卻無法從學校體制中，得到應有的學習養分，儘管身體條件，符合該項舞蹈的需求，理應是成熟舞者的年齡階段，卻有如跤龍困淺灘，始終在原地踏步，多少可造之材，就這樣潛力被消磨，最後夢想也飛走。

少數有心、有條件的學生，在個別老師和家庭的協助下，用體制外的方式，離開台灣進入更專業的芭蕾教學機構，得以突破限制，進人世界各地職業舞團工作。這些案例，原來應該可以提醒或刺激權力機構，那些制度的製定者或資源分配者，但他們反而弱智到解讀為台灣之光，厚著臉皮硬說是台灣舞蹈教育成功的有力明證，叫人瞠目結舌，扼腕痛惜。

在舞蹈人後浪推前浪，不斷於困境中追尋自我實現的同時，楊偉新强調，我們是不是該捫心自問，假設我們真的在乎台灣的藝文發展，真心希望台灣的下一代，有多元的發展空間和夢想選項，可以在自己的土地上發揮所長，是否應該去思考我們對未來台灣舞蹈發展的想像是什麼？

我們在學校所給予學生的知識、技巧，支持舞蹈工作者能長遠累積下去的資源，是否真的合乎各個舞蹈類型發展的需要？我們是否有真的看到更廣大的舞蹈世界裡，芭蕾舞的發展和培訓已經到了什麼境界，或是某程度上我們仍在閉門造車？

當我們能夠誠實對體制提問，並坦然的接受更寬廣的可能性，而不是一再的將自己困在「東方、西方」這種過時的偏見，緊抓著自己僅有的一點什麼，或許我們就能朝解開這盤根錯節的難題更接近一步。

很感謝楊偉新的勇氣、良知、智慧與專業，這位畢業於美國紐約哥倫比亞大學電影學院的才子，他的畢業短片曾獲頒美國導演工會（Directors Guild of America）最佳學生電影獎。返台後楊偉新以剪輯師身份進入電影圈，與國內外導演合作進行剪輯工作，片型涵括劇情片、紀錄片、廣告、音樂錄影帶等。他剪接加作品，曾入選金馬獎、台北電影節、台灣紀錄片雙年展、金穗獎、鹿特丹、釜山、全州、富川、克萊蒙費宏等多個國際電影節，主要剪輯作品有：《蘭陵劇坊》、《對面的女孩殺過來》、《Ferahfeza》、《青田街一號》、《孤味》等片 。

尤其難能可貴的是，楊偉新以《舞徑》前進國際影展 ，果然在2022年第11屆美國紀錄片與動畫影展中，從200多部影片中脫穎而出，摘下國際紀錄片長片評審團獎，這份嬴來不易的榮耀，可說實至名歸。

《舞徑》在海外受肯定了，國內公開上映在即，關心台灣表演藝術生態者，可不要錯過第一手的告白，而分配藝術文化資源，制定規章的滾滾諸公，請一起來檢討過去，策劃未來，讓台灣芭蕾舞者卑微的夢想，可以起飛，可以在寶島台灣，落腳生根，深化與優化。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：《舞徑》相關照片截圖。

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