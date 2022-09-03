南投縣政府衛生局執行「中秋複合式專案」，針對縣內烘焙坊、超市、量販店、攤商等，販售場所及餐飲場所進行抽驗。（南投縣政府提供）

中秋佳節到來！親朋好友團聚賞月享用月餅及烤肉是過節不可或缺的重要元素，為確保縣民烤肉及享用美食安全，南投縣政府衛生局執行「中秋複合式專案」；針對縣內烤肉相關產品、烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所及餐飲場所，共計稽查45家，抽驗58件應景食品。

衛生局指出，這次抽驗月餅、餡料、生鮮食材、調味醬、加工食品及食品容器具等，共計抽驗58件。檢驗項目：衛生標準、防腐劑、農藥殘留、保色劑及食品容器重金屬。檢驗結果為57件合格，其中1件「五香豆干」過氧化氫殘留檢驗與規定不符，已依違反食品安全衛生管理法第18條規定進行處辦。

衛生局陳南松說，為讓消費者能安心採買中秋月餅及提供安心用餐場所，特加強縣內糕餅製造及餐飲業者稽查，查核食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則實施情形及產品標示。業者製造應景食品時，應注意產品色澤及氣味是否有異常，平日即應加強自主管理，不宜過早製造應重視食材安全衛生。

陳南松強調，消費者在選購中秋節應景食品時，購買後應儘早食用完畢且適度保存，避免風味、品質劣變及病原菌滋生。燒烤海鮮、肉類食材時應充分加熱，加熱時中心溫度達攝氏70度以上，處理生熟食時需使用不同器具，勿交叉汙染，民眾才能放心歡度中秋佳節。