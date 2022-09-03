中秋佳節將至，大數據公司運用數據發揮創意送出最有「網路溫度」的心意，運用公司旗下的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，選出九款人氣中式糕點，包括「陳耀訓-中秋紅土蛋黃酥」、「舊振南-李白綠豆椪」、「台北犁記-香芋酥」、「佳德-原味佳德鳳梨酥」、「微熱山丘-鳳梨酥」、「小潘-鳳凰酥」、「裕珍馨-迷你奶油酥餅」、「無二-芝麻糕」及「喜憨兒基金會-蛋黃酥」等，其中為了搶購一開賣即秒殺的「陳耀訓-中秋紅土蛋黃酥」，大數據公司動員近20位同事在開賣當天於購票平台上搶購，希望讓大家多個願望一次滿足。

同時，CNFlower西恩創辦人凌宗湧以「花綻秋宴」為靈感，將乒乓菊、小菊花、康乃馨和紫薊等花卉交織而成的秋節花禮，讓一收到禮物就能感受到繽紛的秋季自然色彩傳遞中秋映象。大數據公司營運長蔣志薇表示，平時透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，網路溫度計提供客戶豐富且有趣的數據內容，今年希望在特殊節日，將冰冷的數據轉化成具有創意、溫度的禮盒，選出九款人氣中式糕點，帶給客戶更多實質的美好生活感受，因此在本次的商品設計上結合企業文化與跨品牌文創。

跳脫以往制式中秋禮盒，大數據公司首度攜手頂級花藝美學品牌CNFlower西恩，在多次與該團隊創意會議後，大數據公司設計團隊以靜謐的午夜藍為外盒主色，搭配漸層的暖黃月光色，象徵乘載著思念與祝福。禮盒中央特別採用透視的設計，讓繽紛花朵由外至內可以一目瞭然，融入暖黃的明月中，收禮人一收到即能感受中秋豐盛浪漫與美學溫度。此次，特別邀請到凌宗湧，以「花綻秋宴」為靈感所準備秋節花禮，乒乓菊如一輪輪閃亮的滿月、小菊花、康乃馨和紫薊，各以自己獨有的個性和姿態飽滿圓潤的綻放，亦是這個節日的美麗符號。禮盒中明亮繽紛的黃、綠、橘秋色花草與外盒漸層的暖黃明月設計完美融合，自然美學與人氣的中式糕點相乘，花與食都能獨立取出，布置收藏成一席豐饒的秋日驚喜饗宴。