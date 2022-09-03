北市府花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，北市府要對外說明清楚，市長柯文哲強調公開透明和財政紀律，就要好好對外說明。

城市博覽會飽受批評，議員更踢爆，花了100多萬購買文宣，對此，蔣萬安強調，北市府要對外說明清楚，因為這是議員提出的質詢，一開始編列經費，到現在有浮報疑慮，市長要秉持所強調的公開透明和財政紀律好好對外說明清楚，把相關疑慮解釋。