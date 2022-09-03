富邦悍將原訂今天要繼續與樂天桃猿在新莊交手，但受到颱風「軒嵐諾」影響，持續下雨且場地積水嚴重，無法進行賽事，將延期至10月16日原場地進行。

中央氣象局在今天凌晨2時30分發布海上、陸上颱風警報，北部風雨也逐漸增加。昨天富邦與桃猿3連戰首戰同時也是洋投羅力引退賽也因雨延賽，今天原本要舉行與富邦勇士「缺一不可・勇士將臨」主題日，首日主題日同樣沒能打成。

富邦公告，原定9月3日17時05分與樂天桃猿賽事受颱風軒嵐諾影響無法進行，將延期至10月16日17時05分於原場地新莊棒球場進行。