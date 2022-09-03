台北市長參選人陳時中（中）3日出席「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，受到現場婦女團體熱烈歡迎。（羅永銘攝）

台北市長參選人陳時中（圖中）3日出席「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，現場試坐免治馬桶。（羅永銘攝）

繼交通、都更、社福等議題，民進黨台北市長參選人陳時中3日選在北平東路的競選總部內發表民生政見，承諾將市府所轄公廁的7200個坐式馬桶全面升級，通通換成免治馬桶，也強調當前免治馬通都有逆止水閥設計，能避免細菌感染；未來府內公廁除了配備衛生紙外，更將放置酒精、坐墊紙及免治馬桶等「新三寶」。

陳時中指出，如廁看似小事，其實是件大事，提出廣設公廁免治馬桶的政見看起來很微不足道，卻能體現競選團隊的細心和體貼。城市是否乾淨、進步，廁所是個相當重要的指標，而日本東京的公廁相當舒適，感受不到衛生上的負擔，台北市作為首都應該往這方向前進，「公廁如果沒管好，市政怎麼做得好」。

陳時中競選總部總幹事吳思瑤指出，公廁從環境清潔到公共衛生，代表城市文明的象徵，2009年行政院推動全國公廁評鑑，2015年北市府推貼心公廁政策，增加愛心服務鈴，但執行面尚待精進，除整潔、安全外，接下來要進入第三階段提升舒適度，從管理思維進入服務思維。

吳思瑤說，台北市列管公廁中計有男廁2758座、女廁2871座、無障礙廁所702座、親子廁所236座及性別友善廁所412座，其中市府所轄的公廁計有3673座，這些小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶總計有近2萬3000間廁間，其中坐式馬桶約1萬4300個，將列管總數分為公、私各半估計，推估有7200個坐式馬桶，將全面汰換成免治馬桶。

吳思瑤提及，未來府內公廁三寶，除了基本配備衛生紙之外，還將備有酒精、坐墊紙及免治馬桶，除硬體設施提升，同時將擴增清潔人力加強軟體服務，至於當前免治馬噴嘴是否安全，當前都有逆止閥設計能減免髒水、降低感染，希望讓如廁成為舒適的體驗，並清潔身體、促進健康，同時提昇城市生活體驗，體貼國內外訪賓。

不過該政策被質疑恐有清潔、感染疑慮，無黨籍台北市長參選人黃珊珊更批評是「華而不實」。陳時中表示，每個人對政策和生活細節的要求不同，免治馬桶能做到清潔和消毒，且任何東西都有感染疑慮，不能用「沒做好的狀況」來加以反對，如同開車可能發生意外就乾脆不開一樣。

陳時中也解釋，免治馬桶在技術上有逆止水閥設計，不會回吸，外部接觸部分也能用酒精噴一噴，政府也會做日常清潔，只要所有人都有好習慣，馬桶自然就會乾淨。

吳思瑤補充，某媒體有引述日本研究，團隊有研讀過原文內容，該研究者坦承是自己針對某醫院的部分場域做局部分析，規模和研究面向不夠全面，但這是心態問題，未來團隊會就管理層面升級公廁，「如果不想做永遠都有理由」。

至於政策所需經費，吳思瑤則說，國產免治馬桶的均價是6000元一座，是市府預算規模能負擔的範圍，無論是硬體升級、人事軟體協助，希望跟企業界攜手做，預算部分只要政府有態度、有決心一定負擔得起。