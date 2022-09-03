工作不分貴賤，行行出狀！一名男網友在臉書社團曬出一大疊台幣千元大鈔，目測超過20張「小朋友」，貼文寫下「今日事今日畢，謝謝老闆娘」，貼文曝光後引發網友熱議，直呼：真男人。

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文表示，「今日事今日畢，工資，謝謝老闆娘」並附上一疊千元大鈔的照片，目測超過20張「小朋友」，金額相當可觀。

原PO也同時在貼文中附上其他工作照，公開他的職業內容，只見照片中騎樓上堆疊著近30包沙包，另張照片是一名男子背上一次扛起3袋沙包的辛苦背影，光是看照片就能深感吃力。

男子背上一次扛起3袋沙包，辛苦背影曝光。 (翻攝臉書爆廢公社公開版)

騎樓上堆疊著近30包沙包。 (翻攝臉書爆廢公社公開版)

貼文曝光後網友驚呼「都是血汗錢」、「辛苦了」、「用最髒的手賺最乾淨錢，養最愛的家人，我工人我驕傲」、「靠自己的雙手打拼，真男人」、「不偷不搶，我工人我驕傲」。不過也有網友看完狂酸，「工頭啦，一人2000元就發完了」、「看也知道你只是幫忙分今天工資而已！分完剩2張吧？」、「搬去柬埔寨喔？那些沙包有這麼值錢？」、「老闆在搬砂，你搬老闆娘」。