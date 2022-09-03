民進黨新北市長參選人林佳龍1日晚間與立委吳琪銘、秦嘉鴻國策顧問，再度到土城參香，小英總統更在現場，與鄉親們強力推薦「新北市長的最佳人選，一定是林佳龍！」​對此，林昨(2日)在臉書表示，未來當選後，一定會在中央的基礎上，做得更好、更完整，讓新北市真正升格又升級。​

林佳龍指出，新北市要成為首都圈的新都心，就需要好的交通網絡，過去擔任交通部長任內，在小英總統、蘇貞昌長的支持，以及在地民意代表的協助下，順利推動金城交流道南北向四個匝道，包括爭取捷運萬大樹林線、增設停車場等交通建設，就是期待帶動土城與新北的產業、就業發展。​

林佳龍分享，新北要成為北台灣的產業重鎮，除了交通建設要完備，更需要好的首長來規劃都市發展。小英總統也向鄉親們說，從中央到地方，佳龍有歷練、有經驗，「聽總統一句話，不要選錯人」新北市民絕對值得更好的市長！​

不只如此，林佳龍承諾，未來若擔任市長，不僅要用交通帶動產業外，所提出的跨域治理、成家補助、增加公幼專班、補助免費裝假牙等政策願景，也會逐一來實現，在中央的基礎上，做得更好、更完整，讓新北市真正升格又升級。​