鄉鎮市長部分共有40人登記，民進黨籍洪宗楷（右一）登記參選台東市長。（蔡旻妤攝）

村里長部分共有293人登記。（蔡旻妤攝）

年底選舉昨日登記截止，台東縣鄉鎮市長、代表、村里長共564人登記，其中僅10人為民進黨籍；而台東縣16個鄉鎮中，目前僅卑南鄉長許文獻是民進黨籍，其餘都是國民黨或親藍人士，將近300席的村里長、鄉鎮市代表，民進黨不到10席，顯示台東基層政治依藍大於綠。

年底改選至2日登記截止，依據台東縣選委會提供資料顯示，鄉鎮市長部分共有40人登記，民進黨籍僅1人洪宗楷登記參選台東市長，其餘鄉鎮皆為國民黨籍或無黨籍，部分無黨籍也被認為普遍親藍。

許文獻表示，過去民進黨在議會只有1席，30席縣議員中今年共推出6位議員參選人，是有史以來推出最多議員候選人，力拚在議會成立黨團。

民進黨籍第6度參選台東縣長的劉櫂豪說，民進黨近年來積極培育參與公共事務的人才，雖然村里長和鄉鎮代表提名人少，有信心6席議員全當選，議會組黨團，讓監督更有力。

16個鄉鎮市民代表超過130席，登記參選人數231人，民進黨籍僅有台東市的4人，卑南鄉2人；同樣逾13席的村里長有293人登記，僅有台東市1人、鹿野鄉1人、蘭嶼鄉1人以民進黨籍參選。