兩岸若爆發軍事衝突，美軍會來嗎？這個問題始終是許多人心中的疑問。對此，前參謀總長李喜明認為，應該從合理的期待是什麼去想，站在人家的利益考量，「很簡單，不要讓他死人」。李說，美國可以提供情報、武器、補給等，台灣若被封鎖，美國可以介入幫忙，但也不會死他的子弟，這樣的期待比較合理，「不要期待美國派兵來，死一大票人，像越戰、韓戰、阿富汗等，這樣子不合理」。

前參謀總長李喜明日前在youtube頻道《范琪斐的美國時間》接受資深媒體人范琪斐訪問。對於侵略發生十，美軍到底會不會來？李喜明則說，應該從合理的期待是什麼去想。他說站在人家的利益考量，合理的期待是什麼？「很簡單，不要讓他死人」，也就是不要讓美國死他的子弟，跟現在烏克蘭的模式很像，美國可以提供情報、武器、補給等，台灣若被封鎖，美國可以介入幫忙，但也不會死人，這樣的期待比較合理。李認為，不要期待美國派兵來，死一大票人，像越戰、韓戰、阿富汗等，這樣子不合理。

此外，范琪斐提及，軍售應該是一個買一個賣，好像很平等，但她認為，跟美國談軍售是很平等的關係？「我覺得是有一點天真」，李喜明則表示「當然不平等」。李提及，以前要買東西就去採購清單給美國，美國就審核是不是防衛性武器或攻擊性武器。

對於有人認為美國想要賺錢，李喜明說這點錢美國根本看不上，美國最大利益是台灣能夠自我防衛，不要美國出什麼忙，台灣又能夠聽他的，最符合他的利益。但現在美國急了，中共愈來越強 ，美國用這個方法很快被吃掉。李認為，美國不是不公平對待台灣，而是為了自身利益著想。

李喜明進一步說，台灣目前最大問題是沒有很清楚的戰略，如果戰略不清楚怎麼決定應該買什麼武器？戰略要指導所有東西，所以要跟美國合拍最容易，先把整個很有邏輯的防衛構想拿給他看，在防衛構想之下只有哪些武器可以滿足這個防衛構想，就沒有不合拍的現象。范琪斐也問及，若美國說應該買某樣武器，台灣可以說不要嗎？李喜明則說，美國沒那麼惡霸。不過他也提及，原本台灣不想買岸置飛彈，但美國則說台灣迫切危機該買多一點，「當然他有點強迫」，但李說有些東西不買美國也沒轍。

對於台灣還是有些疑美論的人，李喜明則認為，如果建立好不對稱戰力，就可以不靠美國。不過要建立有三前提，但都很困難，包括要建立不對稱的作戰能力，第二要展示在不對稱作戰能力下，有訓練精良的部隊執行不對稱戰力，第三個有韌性的社會。他說，這三個都有了，其實老美不怎樣，不必一直指望其軍事介入，唯一的還是整體防衛構想，先侷限在某一個聚焦，顧好自己，外面以外的東西請美國幫忙，才有一點點可行性。雖然不見得一定會這樣做，「他利用遠距離能力來打他，你自己把中短距離顧好，能夠在時間空間上分割。」

李喜明說，台灣需要是一個戰略的典範轉移，戰略定調了，下面都有東西指導，前陣子他受邀去講美台之間的軍事關係，他說台灣戰略不清楚加上美國要刻意搞戰略模糊，兩個都模糊。李直言，台灣一定要做戰略的典範轉移，戰略固定是怎麼樣，是一個不對稱或怎樣，接下來買的東西就是要滿足這個戰略。