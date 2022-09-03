高雄日前86歲許姓老翁騎車清晨出門外出，稱要找工作騎車繞了約整個高雄市區，由於身上的錢都拿去加油了，身無分文的他只能獨自坐在路邊發抖，神情相當無助，所幸路人見狀後報警求助，暖警得知詳情後載許翁返所休息，通知其家屬並自掏腰包幫他買麵包，家屬到所後向警方表示所幸有暖警幫忙，並表達由衷的感謝。

1日中午時，許翁騎著機車到新生路與新衙路口的加油站加油，加完油後獨自騎著機車到加油站旁的花圃坐下，路人見只有許翁獨自一人，且許翁還不停發抖，神情相當慌張，並立即向附近派出所報案。

前鎮分局草衙派出所員警接獲疑似有迷失老人通報後，立即趕往現場關心詢問，「我沒事啦！坐一下就好了」許翁一開始還向員警表示身體無恙，稍微坐一下就沒事了，但員警見許翁雖一直說沒事、沒事，但雙手卻不斷地顫抖，疑似身體不適，還是不肯放心許翁獨自在這，經員警不斷關心詢問，老翁才卸下心房。

許翁表示，自己從早上出門後就都沒有吃過飯了，為了要找工作，騎著機車繞了將近整個高雄市區，身上帶的200元剛才加油全用完了，因為身無分文無法買東西吃，才體力不支在路旁休息。

員警了解詳情後，立即將其載返所休息，透過車牌查到許翁地址，得知許翁住在三民區鼎金路，員警通知家屬到所，同時自掏腰包買麵包讓老翁先行充飢。家屬聞訊到所後向警方表示，許翁早年從事裝潢業，多年前退休，家中並無經濟困難，但許翁還是常常獨自出門說要找工作，感到十分無奈，幸獲得警方暖心的幫忙，也向員警表達由衷的感謝。

警方呼籲，家中長輩若獨自外出時，務必要隨時保持聯繫，並確認身上的通訊設備能夠使用，萬一遭遇緊急狀況，才能在第一時間通知家人。