國防部為提升官兵服裝福利，透過陸海空三軍委商，在各地都設有服裝供售中心，方便官兵透過實體門市及網路訂購軍用服裝用品，除了軍用品外，也開放民眾採購一般民生用品或非軍備用品，但近日有官兵發現，海軍服裝供售中心，竟在網路上強力推銷一款「男性保健食品」，在官方臉書上標榜「專為男性幸福設計，強還要更強」，當場讓官兵傻眼，私下戲稱萬一男性官兵「太保健」，會不會讓「愛之船」事件不斷上演?

根據海軍服裝供售站在昨(2日)推出的主打商品宣傳中，赫然發現一款號稱「戰力全」系列的保健食品，文宣中標榜「專為男性幸福設計」、「戰力靠這組，不只好，還要更好」。

海軍服裝供售中心竟賣「壯陽品」 ，引起官兵兩極化反應。(翻攝自海軍服裝供售站臉書)

甚至還強調，「你有鋅，我有戰力，延長你我的幸福。有些事情只靠天生是不夠的，做足保養，才能讓她好好享受。」

有海軍官兵認為，過去發生過多件「愛之船」事件，讓海軍困擾不已，今年漢光演習前，馬公基地某艘成功級艦上，又發生艦上男女士官婚外情，相約到摩鐵展現「戰力強」，慘遭元配抓包事件，讓人不禁聯想海軍服裝供售站怎麼會出現這種產品。

宣傳文字讓官兵看起來覺得「怪尷尬」，似乎和民間所賣的壯陽藥口號幾乎一樣。而且該款產品主要成分，在購物台或是民間藥局，向來都是被當成壯陽藥來賣，軍中服裝供售站也賣這些產品，似乎有點不妥。

但也有官兵認為，海軍不少官兵大多數長年悶在艦上，業者如此貼心「為官兵著想」，維持家庭的「性福」，倒也是美意一樁。

據了解，目前三軍服裝供售站都採委商營運方式，展售各式服裝、鞋類、野戰背包等軍用品，以及其餘民生加值品項；同時提供網路訂購、巡迴車直達營區服務多元。

國防部表示，國軍服裝供售站採「實體店面」與「網路商店」並行，分於北、中、南及花東等地區，設置15處實體店面及3個服務據點；並輔以「網路訂購」模式。官兵可透過手機APP或訂購網頁，隨時、隨地下訂，配送至營區、住家、門市等指定地點，提供便捷、多元選購途徑。

雖然國防部與廠商不斷為了官兵服裝福利，改善各種便利採購措施，而如果是賣一般保健食品也無可厚非，不過賣起會讓外界有聯想的「男性保健用品」，似乎與當初原意不符，恐影響海軍形象，似乎相關單位應該再行檢討。