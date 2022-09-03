國民黨桃園市長參選人張善政身陷農委會研究報告抄襲風波，傳聞農委會已初步判定違約。農委會主委陳吉仲今（3）日表示，就張善政主持農委會委託的研究計畫，科技處已把爭點一一釐清，如有抄襲或侵權之虞，農委會有相關機制，包括請當事人先用書面回覆，後續如有必要進入審議委員會，就會依照這個程序辦理，目前都在執行程序當中。

陳吉仲說，目前還在走程序，所以沒有所謂的「初步認定」，農委會無法自行認定有無抄襲，按照程序最後是由專家小組開會來決定，有決定之後第一時間會向外部說明。

對於是否有可能追回款項，陳吉仲表示，農委會所有的委託報告機制裡，都有和研究計畫的主持人簽訂相關合約，如果有違反的情事，法律責任在合約裡寫得非常清楚，現在還是依照相關程序，盡快把它完成。

陳吉仲說，昨天下午各黨團和立法委員要求農委會提供2009年第三期完整的研究報告，昨天下午我們已對外提供，後續相關的流程如果需要把它上網，我們也會依照規定執行。目前還沒走到請當事人說明或提供書面資料，是因為我們剛整理完所有的爭點，後續會在下周確定這些爭點是不是違反合約的事項，如果認為有抄襲疑慮，才會請當事人來說明或提供書面資料。