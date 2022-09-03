台北市長參選人陳時中（中）3日出席「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，受到現場婦女團體熱烈歡迎。（羅永銘攝）

民進黨台北市長參選人陳時中積極鎖定年輕選票，不僅光顧同志酒吧學調酒，還參與街舞、性別相關議題，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲酸說，人演戲時雖然可以戲路寬廣，但「明明就是素珠卻演成林志玲」。對此，陳時中3日受訪回擊稱，柯說法有歧視意味，會安排這些行程，只是想努力地跟各年齡層的人貼近，以便了解需求。

柯文哲昨天在《挑戰黨主席》節目中說，陳時中打選戰的方式，跟他2014年參選台北市長時相仿，去的地方都差不多，就像網紅帶網紅，去不同地方把小眾的票加起來，但他認為，人演戲雖然可以戲路寬廣，但也能「素珠演成林志玲」，跟人設對不起來。

對此，陳時中上午發表北市公廁全面升級免治馬桶政見後接受媒體聯訪，他表示，柯文哲這種對於人的譬喻是種歧視，會選擇跑這些行程，只是想努力地想跟各年齡層的人更貼近，以便了解需求。

此外，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨赴社子島參與居民權益促進會座談，強調區段徵收不是洪水猛獸，當選後一定延續開發政策。陳時中表示，社子島是長期規畫的政策，因涉及防水、排洪所以被禁建很久，有需要改進的部分都會滾動式檢討，還說桃園市長鄭文燦推動航空城是很好的典範，值得學習。

媒體追問，黃珊珊日前有赴北投義警大隊餐敘，在地議員陳重文說有邀請陳時中卻沒到場，他則說，「我正想問說為什麼沒有邀請我，我事實上沒有接到邀請，有的話我當然是樂於參加。」至於今年台北市長有12人投入選戰，是歷年最高，他表示，這對參與市政的多元化是件好事。