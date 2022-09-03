遭吳思瑤批政策「柯規黃隨」 黃珊珊怒嗆：是沒看還是看不懂

九合一選舉年底登場，台北市長選戰激烈，無黨籍北市長參選人黃珊珊日前拋出首都雙軸線建設計畫，遭民進黨立委吳思瑤批評，99％是柯文哲的政策，柯規黃隨，黃珊珊今日反擊，「他們是99％沒看還是99％看不懂？」強調好的政策就是在現有基礎往前走，難道要推翻所有計劃嗎？

黃珊珊「永春市場中秋回饋大方送」活動會後受訪表示，原來好的政策就是在現有基礎往前走，難道要推翻所有計劃嗎？更反嗆陳時中陣營，「他們是99％沒看還是99％看不懂？」，強調自己的政策都是現有基礎往上加的，包括南北軸線，南方公園，大圓山升級計畫等，這是自己在當監督者、行政執行者想了很久的事情，有些在計畫上一直無法落實。

黃珊珊強調，自己的政見是在規劃未來30年的事情，如果他們有意見的話，就請他們公布未來30年的計畫。

而衛福部去年通過高端疫苗ＥＵＡ（緊急使用授權）時，要求高端一年內提交保護效益報告，如今一年過去，報告仍未公布。黃珊珊被問及此事表示，「他們不是說什麼都要公開透明，還說大巨蛋沒有公開透明嗎？公開透明才能夠接受檢驗，」，強調高端已經花了多少錢，有多少被銷毀，現在效能也不敢說，政府花了這些錢難道不需要跟市民交代嗎？

另針對台北城市博覽會遭議員踢爆，花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊，黃珊珊被問及此事表示，城博是一個統包案，自己是負責督導內容部分，細節各局處來執行運算，審查若有問題歡迎議員提出檢舉。