大崗山的蜂蜜今年產量銳減，圖為岡山產銷班長陳保存推銷在地蜂蜜。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁3日上午出席大崗山龍眼蜂蜜文化節，對於填表有勾選辯論，有什麼策略和方向？陳其邁說，還是關心高雄市所有市政問題，尤其農民、漁民問題，任何有關市政問題，都歡迎大家一起來討論及辯論。

陳其邁說，大崗山龍眼蜂蜜文化節是連續21年舉辦，市府一向關心農民，也支持農民，尤其是辛苦的蜂農，面對極端氣候，在開花或飼養的過程常常會面臨很大的挑戰。

以今年為例，因為1至3月下雨，花開就比較不好，只有大概一成左右，所以影響蜂農今年採收。陳其邁說，市政府也提出多元配套的方案來幫助蜂農，包括多元的市場以及農業局與青年合作，設計包裝非常精美，也跟電商平台結合，提高農民收入。

蜂農反映，受氣候影響，今年產量只有去年的3成約450公噸。高雄市農業局表示，這是因為今年1至3月連波低溫及降雨，致使龍眼開花情況不理想，僅約正常年1成開花率，連帶影響龍眼蜜收成量。