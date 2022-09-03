瞄準日本藥妝購物商機，日本知名人氣大國藥妝於2021年9月設立台灣線上專賣店，不到一年的時間大國藥妝台灣線上店已經超越日本各地其他95家店，成為大國藥妝旗下的單店銷售冠軍，締造台灣買氣暢旺的最佳證明。大國藥妝指出，台灣消費者長期關注日本在地商品，雖然國境封閉已近三年，透過設立台灣線上專賣店方式，加上商品為日本在地價格，選擇品項齊全，且也與日本同步發售各種限量新品，讓台灣消費者可以輕鬆補充各種日貨，也締造出今年第二季（4-6月）相較第一季（1-3月）更是單季成長2.5倍的好成績，令人樂觀看待未來大國藥妝台灣線上店業績持續強勁增長。

大國藥妝日本橋5丁目店長池田表示，這兩年受到疫情影響，許多日本企業也希望能夠透過拓展海外市場的方式開展商務，大國藥妝台灣線上專賣店透過電商直營的方式進入台灣市場，由日方直接提供商品和服務，免除網路代購產生的的交易糾紛和安全疑慮。

大國藥妝近身觀察台灣消費者購買選擇發現，台、日兩地的飲食口味和習慣相似，對於日本零嘴食品類商品相當喜愛，其中日清系列泡麵靠經典口味持續穩坐銷售寶座，還有日本零嘴餅乾、軟糖、果凍和沖泡式飲品都是長期銷售熱賣商品。這次周年慶感謝祭，大國藥妝狂灑優惠每人送日幣3,000元折價券無上限，並搭配9月每筆訂單滿日幣10,000元就能享免國際運費。

大國藥妝台灣線上店業績長紅，成為單店銷售第一名的同時，也公布台灣人最愛的日本商品銷售排行榜，其中，整體銷售量第一的是即食泡麵、泡飯類食品稱霸，銷售數量產品疊加後的總高度可超越30座的東京鐵塔；第二名為保健按摩等外部舒緩商品：如痠痛貼布、熱敷眼貼等，可以快速減緩平日工作和課業造成的生活壓力；第三名則繼續由日本零食緊追在後，其中風味軟糖、食玩、果凍等日本風情餅乾甜品，都能帶來令人開心的生活小確幸；接著第四名是由可以強身健體的營養保健品搶下，從小孩到銀髮族等各個年齡族群的各式營養品都頗受歡迎；第五名則是美容保養品也有擠進排行榜，雖說在台灣仍須處處帶著口罩，但消費者愛美的心依然存在，對於各種化妝品、護膚商品也都是反應極佳；第六名為個人清潔商品，其中尤以潔牙商品表現最為突出，另外，第七至第十名分別為：生活雜貨、日本限定伴手禮盒、家用清潔用品、沖泡式飲品和調理粉等。