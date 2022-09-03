從今年1月起，至少有8名俄羅斯企業人士據報因輕生或尚未釐清的意外而亡，其中6人與俄羅斯最大的兩家能源公司有關聯。

這6人中，有4人與國營能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）或旗下子公司有關聯，另外2人則涉及俄羅斯最大私營石油與天然氣公司「路克石油公司」（Lukoil）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，路克石油公司今年稍早一反常態，出聲反對俄羅斯在烏克蘭發起戰爭，呼籲各界同情受害者、終結這場衝突。

俄羅斯國營媒體「塔斯社」（TASS）報導，路克石油公司的67歲董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）本週從莫斯科一所醫院的窗戶墜樓身亡。

路克石油公司昨天在官方網站發布聲明，證實馬加諾夫的死訊，稱他「身患重病後逝世」，並未提及墜樓一事。

塔斯社報導，另一名路克石油公司高階主管蘇博廷（Alexander Subbotin）5月據說在拜訪一名薩滿後，陳屍於莫斯科郊區。媒體引述官員說法，指稱當局獲報有一名男子心臟病發、失去意識。

今年傳出一連串死亡案件中的第一起，是俄羅斯天然氣工業公司一名高階主管。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，此人今年1月30日被發現陳屍在聖彼得堡（Leningrad）附近列寧斯基村（Leninsky）自己的小屋內。

俄新社提到，現場留有遺書，調查人員朝自殺方向偵辦。俄國電視台RenTv指認，這名男子為俄羅斯天然氣工業投資公司（Gazprom Invest）運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman）。

一個月後，又一名俄羅斯天然氣工業公司高階主管在同一村莊身亡。俄國獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）報導，秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被發現死在車庫裡，死因為自殺。

4月，再有2名與俄羅斯天然氣工業公司有關的俄國商人疑似死於謀殺後自殺的事件中。

塔斯社報導，其中一人是俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev），他和妻女4月18日被發現陳屍於莫斯科公寓。

隔天4月19日，俄羅斯天然氣工業公司關係企業、俄國最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）前主管波托申亞（Sergey Protosenya），在西班牙巴塞隆納近郊的自宅被發現死亡。

出生於烏克蘭的俄羅斯石油及天然氣億萬富翁沃特福德（Mikhail Watford）2月28日陳屍於英格蘭莎麗郡（Surrey）自宅。當地警方告訴CNN，不認為有他殺嫌疑。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）提到，MedStom醫療用品公司老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）3月下旬與家人一起陳屍在下諾佛哥羅市（Nizhny Novgorod）。

俄羅斯調查委員會表示，一名43歲男子與41歲妻子以及兩名4歲和10歲的孩子於3月23日被刺死。委員會未提到死者為梅爾尼科夫，但所指死者年齡和陳屍地點與「工商日報」報導內容相符。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找

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