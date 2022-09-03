新社農會舉辦百年周年慶活動，台中市長盧秀燕到場為新社農產代言。（陳淑芬攝）

新社農會舉辦百年周年慶活動，台中市長盧秀燕到場為新社農產代言。（陳淑芬攝）

台中市新社區農會今年創立百年，今天舉辦百年慶園遊會，台中市長盧秀燕到場同慶，並大力行銷農特產，她說，市長媽媽是最好代言人，新社香菇有無法取代的台灣獨特香氣，她還把「花海節」及「花毯節」再搬回新社復辦，要讓新社被全世界看見。

台中市農業局輔導新社區農會，在新社高中舉辦百年周年慶「新欣向農×百年同心」園遊會活動，安排樂團表演、百年Logo設計頒獎、舞蹈表演、闖關遊戲及摸彩活動等熱鬧節目，立委江啟臣、議員冉齡軒及新社農會總幹事羅文正等人與會。

「我自己就是新社代言人！」盧秀燕說，新社菇類、花卉及水果都是全國最好，當媽媽的都知道，燉雞湯一定要用新社香菇，具有台灣獨特香氣，無法取代。

「花毯節」及「花海節」從2011年起，由台中市府及農委會聯合在新社舉辦，每年吸引數百萬人潮，「花毯節」因「2018台中花博會」在2017年為花博暖身移師后里舉辦1年、2018年則停辦1年。盧秀燕上任後，結合「花海節」及「花毯節」再回歸新社舉辦。

盧秀燕在會中強調，新社過去以「花毯節」活動被看見，但曾幾何時活動卻不見了，在江啟臣的建議下，她將「花海節」及「花毯節」搬回新社舉辦，希望將全世界遊客導進新社，讓農產品被世界看見。

盧秀燕稱讚新社農會歷經百年輔導農民、業務蒸蒸日上受肯定，非常不簡單，農會與農民建立合作伙伴關係，技術研發 生展製造及行銷等頗具成果。

農業局表示，新社區農會盤點農業生產、生活、生態、地方文化等特色，以消費者為導向，運用既有供銷、推廣、信用、旅遊等多功能服務，整合農業產業價值鏈，實施契作產銷履歷及有機驗證管理規範為食品安全把關，並建置乾香菇包裝場及生鮮蔬果包裝場，供應國內知名通路及超市成果豐碩。