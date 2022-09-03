砷化鎵廠宏捷科(8086)因非蘋智慧型手機等終端需求疲弱，且WiFi也微幅下修，8月合併營收為1.98億元，月減3.83%，年減53.8%，宏捷科預估，第3季跟第2季持平，第4季業績也不樂觀。
大陸非蘋Android智慧型手機因全球通膨升息，以及大陸堅持清零政策致使整體經濟狀況不佳而銷售低迷，加上俄烏戰爭未止，高庫存自今年第1季開始清到現在還是清不完，迫使新機種也跟著下修或遞後上市，由於宏捷科客戶以大陸智慧型手機品牌廠居多，營運亦受到波及，原本第2季接單逐漸回穩，未料新一波下修潮自8月開始，加上WiFi也見到下修，讓原已保守看待下半年的宏捷科更為保守。
宏捷科8月合併營收為1.98億元，月減3.83%，年減53.8%，累計前8月合併營收為16.03億元，年減47.56%。
宏捷科表示，由於訂單狀況不理想，預估第3季與第2季持平，第4季業績不樂觀，保守看待下半年業績。
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