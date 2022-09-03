女星狄鶯與同為藝人的孫鵬因戲結緣，相識相戀後成功步入禮堂成為夫妻，並生下兒子孫安佐，過去狄鶯也經常在節目大方分享家庭成員間的相處及經驗，表示在對兒子的教育方式是威嚴和疼愛並存；但2018年孫安佐在美國因不當發言竟吃上官司，經歷種種風波夫妻倆最終仍順利帶著孩子返台，不過狄鶯在人生低谷中遭到了許多酸言酸語，反而讓她看清了許多偽善面孔。

狄鶯一家面對風波感謝幫助過她的好友，卻也感嘆演藝圈的人情冷暖。(圖/翻攝自中時新聞網)

狄鶯性格豪爽，過去在節目中的表現都充滿活力，敢衝敢玩非常敬業；2018年孫安佐的玩笑話讓他在美國遭到起訴，雖然夫妻二人傷透了心，但仍極力為兒子處理，最終法官以孫安佐終生不得入境美國的條件讓他回台灣。整件事落幕後，狄鶯十分感謝在她人生黯淡的時候，有如光芒般照耀她的朋友，給了她勇敢撐下去的力量；不過同時也嘗盡演藝圈的人情冷暖，透露許多好友都直接在螢光幕前大談她們的情況，還有不少律師在媒體前猜測各種案情的發展，導致事情發酵到狄鶯感到無助難耐。

狄鶯與孫鵬夫妻間相處仍非常甜蜜。(圖/翻攝自「狄鶯」臉書)

狄鶯也在節目中聊到當時的「救子歷程」，表示當下圈內朋友都有即時送上關心，不過真正給她實質幫助的反而只有她的圈外好友，分享當時有個好閨蜜一聽聞消息，就主動提出要「匯款4萬元美金(約新台幣121萬元)」作為急用金，然而狄鶯在財務上無缺乏所以婉拒，但這份好意讓她一直銘記在心；真的是「患難見真情」沒有人想經歷低谷，但也算是幫助自己篩選出真朋友。