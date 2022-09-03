嘉義縣布袋鎮公所因去年一件魚電共生綠能開發案，遭檢舉涉貪，檢調昨天搜索鎮公所、傳喚鎮長陳鳳梅、中埔鄉縣議員羅士洋等16人，檢方連夜複訊後，今天凌晨3時諭知陳鳳梅10萬元、方姓建設課長5萬元、謝姓土方業者5萬元交保，王姓土方業者聲押、遭通緝的楊姓業者發監執行，其餘人請回，羅士洋仍未到案。

嘉義地檢署檢察官江炳勳、陳昱奉、張建強，指揮桃園市調查處、廉政署南調組、嘉義縣調查站幹員，昨天持搜索票搜索布袋鎮公所、羅士洋議員服務處等多處，傳喚鎮長陳鳳梅、方姓課長及業者等15人到案說明。

羅士洋疑似早一步聞風離家，暫避風頭，未到案，檢方不排除拘提，他昨晚透過律師向檢方請求擇日出面說明，但檢方尚未回覆。

據了解，去年北部1家綠能公司在布袋鎮一處魚塭開發魚電共生，向布袋鎮公所申請建照，去年11月間動工，疑因包商使用營建土方事業廢棄物回填魚塭，包商及官員因而被檢舉涉及違反《廢棄物清理法》》、《貪汙治罪條例》圖利等罪嫌，而羅士洋疑似包商與公所的中間人。

陳鳳梅是民進黨籍，曾任2屆縣議員、4屆布袋鎮民代表後，再連任2屆布袋鎮長即將屆滿，今年底轉戰縣議員，獲民進黨提名，8月13日接受蔡英文總統授旗，8月31日完成登記參選第5選區縣議員，政治實力被看好，遭搜索消息傳出，震驚地方。