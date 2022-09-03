南投縣竹山鎮林宜賢及草屯鎮簡數合女士，因孝行感人；榮獲第40屆「全國孝行獎楷模」殊榮。（南投縣政府提供）

南投縣竹山鎮林宜賢及草屯鎮簡數合女士，因孝行感人，榮獲第40屆「全國孝行獎楷模」。南投縣政府表示，日前由內政部長徐國勇公開表揚，全國共有30位孝行楷模；徐國勇嘉勉孝行楷模的孝心令人感動，期勉國人發揚微孝於日常，讓愛的循環不間斷，促進社會更溫暖。

內政部指出，今年孝行楷模選拔標準，融入孝道新思維，結合政府致力推行的長照政策，首度將選拔標準區為「長期陪護組」、「扶助實現組」、「顯親傳孝組」、「同心協力組」及「善用資源組」5個組別；鼓勵家庭成員能互相扶持共同守護，或是善用政府長照資源及借重照護專業，以減輕照顧者負擔等，讓孝能展現多元樣貌。

南投縣政府表示，這次獲獎的孝行楷模，從15歲到79歲，年齡分布甚廣，南投縣經竹山鎮公所及草屯鎮公所積極尋訪，民政處審查提報2名。

竹山鎮林宜賢照顧家中生活精神失能父母及兄弟，堅韌勇氣，不畏打擊，堅強沉靜，細心照顧努力學習，考上消防員實屬不易。簡數合女士，長媳如母，挑起照顧夫家及行動不便的公公及聾啞的小叔，協助村里辦理關懷據點，成為志工、提供土地，協助煮飯菜老人送餐，孝順及犧牲奉獻，令人動容。

南投縣政府強調，這二位獲獎者的孝心及心境，值得我們學習及推廣，實為社會及家庭表率，也成為社會及村里推廣孝道最佳教材及榜樣。內政部表示，期藉由舉辦孝行獎表揚典禮，讓楷模的故事能如一顆顆飽含良善能量的種子，散播於全國各地扎根育苗成林，讓社會更溫馨祥和。