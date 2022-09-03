軒嵐諾颱風帶來驚人雨量，一名居住在新竹市的男網友表示，他住在新竹某高級住宅裡面，外面颱風下大雨，他的屋子裡面也跟著稀哩嘩啦，大量的水從牆上的孔洞流出來形成「室內景觀瀑布」，要不是下方剛好有系統櫃可暫時接水，他的地板和其他家具恐怕就毀了，誇張畫面也吸引上千人朝聖。

一名男網友今在臉書社團《新竹爆料公社》PO影片說，新竹市數一數二的高級住宅大樓，疑似是因為冷氣排水管堵住，而形成了室內瀑布。從畫面中可見，牆上的孔洞不斷冒出水，形成一片瀑布，量多到必須要打開冷氣下方的收納櫃接水，否則家中恐鬧水災。

誇張景象引起網友討論，「下面的系統櫃應該要用白鐵做，木造的不能儲水」、「買屋送無價瀑布景觀」、「賣那麼貴不是沒道理的，下雨天不出門就可看瀑布，平常人要到山裡才有，就缺芬多精了」、「不用外出，床上躺著就可以看瀑布了」。另有網友吐槽說「要搞清楚當初賣的是地段，而不是品質。」

不少網友也很好奇怎麼會突然大漏水，該不會是窗戶沒關？還是冷氣管與排水的部分沒做好？對此，原PO回應說，目前看起來應該是冷氣排水管倒灌。