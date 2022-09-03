近年因新冠肺炎疫情肆虐，不少人因無法出國總開始懷念起在機場的美好回憶，但若到了機場準備出國旅行，又遇到穿著亮眼的辣妹，肯定會將這份回憶增添亮點。最近網上瘋傳一支正妹在機場的影片，見她原本低著頭整理行李，胸前僅用兩塊布遮點，露出無限春光，網友後來起底該名正妹不僅人美還有才華，是知名的泰國DJ芭比莫絲（Barbie Mozz）。

芭比莫絲在IG擁有58萬多名粉絲，最近幾年火辣DJ當道，如韓國的性感DJ Soda、DJ Siena、DJ MIU， 馬來西亞也有女DJ藍星蕾，她更有「亞洲百大女DJ」封號，而來自泰國的芭比莫絲也不是省油的燈，1994年出生的她現年28歲，2016年時就因一組沐浴美照爆紅，被稱為「沐浴女神」，她身分多重，不僅是DJ、網紅，還曾當過車展模特兒。

據國外媒體報導芭比莫絲2013年出道，當時她在IG曬出第一張自己擔任時尚模特兒的照片，她面容姣好、五官精緻，又有前凸後翹沙漏型的身材，引來不少粉絲關注，而她也敢穿敢秀，常在IG分享自己穿著清涼的照片，招牌車頭燈呼之欲出，成為許多粉絲心中的夢幻女友。

近日，芭比莫絲曬出在機場準備登機的影片，起先她彎著腰露出美背和側乳，正面一看才發現她僅用兩塊布遮點，中空亮出圓弧曲線，引來網友暴動留言：「想申請當保鑣」、「非常『野蠻』的打扮」、「好性感的甜心」、「自信的女孩」。