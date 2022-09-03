兩岸關係緊張，前總統馬英九今主張，針對當前國際情勢，國安方面我國策略應採「備戰、避戰、謀合」，做好戰爭準備，但要盡一切力量來避免戰爭發生，而謀合就是避戰的方法，國民黨副主席夏立言訪陸就是「非常重要的避戰措施」。

馬英九說，要避戰很重要是不要刺激對方，找出可以合作的地方把它擴大，逐漸把和平氣氛製造出來。對蔡英文總統主張「不畏戰、不求戰」，馬認為，我方不可能去求戰，而真發生戰爭畏懼也沒有用，所以最好是讓戰爭不要發生。

馬英九表示，兩岸要和平，就要跟大陸接觸，最近夏立言到大陸去，很多人認為這時候去不好，連國民黨內也有很多雜音，但這時候去才能真正讓大陸知道，台灣還是有人願意跟大陸針對問題做一些討論。

馬英九也提到，2015年馬習會被英國「經濟學人」形容是自1980年以來北京在主權問題上對台所做最大讓步，那時沒人覺得兩岸會發生戰爭；但2021年「經濟學人」卻稱台灣是全球最危險地方，民進黨執政改變兩岸和平解決問題方向。

馬英九也以俄烏戰爭為例表示，烏克蘭人口4000多萬，土地60萬平方公里，跟俄羅斯比小巫見大巫；8000多公里外的中華民國與大陸相比，我們人口是他們的1／56，土地面積更是不要講，如果發生戰爭，結果如何不必預測就會知道了。

馬英九指出，他2007年競選總統提出「和陸、友日、親美」大戰略，親美是因我方在國防上還有相當程度要靠美國協助；但當前可以稍微調整一下為「和陸、親美、友日」，因為現在台灣跟美國的關係可能比以前更為重要。

但馬英九也提到，美國過去有蠻多讓他盟友失望的例子，包括大陸、台灣、越南、阿富汗到烏克蘭；台灣不要一廂情願成倚美派，針對目前世界的局勢、美國與中國大陸全球、兩岸戰略，要有自力更生的決心、更好的自我發揮，才能解決問題。

馬英九說，美國在臺協會前會長卜睿哲就曾說過，雖美國同情，也幫台灣很多，但台灣人如果一直相信美國會百分百完全支持台灣，有如無條件的空白支票，到最後台灣恐怕會成為唯一的輸家；台灣還是要靠自己，否則等到失望就來不及。

馬英九認為，美國對台灣就像對烏克蘭或其他北約國家一樣，願意提供武器、情報，但不會參戰，這是不會改變的現實，「美國不可能完全照我們的希望」，台灣一定要自己尋求和平。

但對近來大陸無人機屢屢飛到金門外島，馬英九說，雖後來國軍把無人機趕走、擊落，其實動作可以更快一點，讓民眾對國軍有更大的信心。