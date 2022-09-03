大腸癌10多年來都位居癌症發生人數的第1位，2019年癌症登記資料顯示，大腸癌發生人數為1萬7302人，平均每天有47人罹患，而國人平均每13人就有1人，終其一生可能罹患大腸癌。中秋連假將至，不少民眾都會揪團烤肉，為避免大腸癌上門，國健署提醒民眾少吃燒烤、少吃紅肉，若偶爾想滿足口腹之慾，應掌握4原則，包含「少醬料、少奶油、去肉皮、去焦黑」，讓美食與健康都兼顧。

國健署表示，大腸癌大腸癌好發於50歲以上的族群，早期並未有明顯症狀，而糞便潛血檢查可在未出現臨床病兆前，找出高風險族群。本土研究指出，糞便潛血檢查結果呈現異常者，平均每2人有1人有息肉、每20人有1人罹患大腸癌。相較於一般族群，罹患大腸癌的風險更高出20～30倍。

實證資料顯示，糞便潛血檢查結果若為異常而未及時接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加6成4。若超過1年才接受大腸鏡檢查，罹患大腸癌風險更達2.8倍。若能早期診療，5年存活率可達9成以上，若到了第4期，5年存活率則不到2成，及時確診才能把握治療黃金期。目前國健署針對年滿50歲至未滿75歲民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，呼籲符合篩檢資格者定期篩檢。

中秋節將至，不少民眾都會聚集烤肉。為避免大腸癌上門，國健署也提醒民眾掌握「二多二少」美食技巧。二多為多蔬果、多運動。民眾應挑選當季新鮮、顏色豐富且富含纖維的蔬菜，如花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、甜椒等，促進腸胃蠕動與增加飽食感。世界衛生組織（WHO）指出，21～25％的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議中秋連假期間，茶餘飯後散步兼賞月，不僅能運動消耗熱量及促進體內的新陳代謝速率，還能降低罹患大腸癌的風險。

二少則為少紅肉、少燒烤。國際癌症總署指，每天攝取超過50克（約1.33兩）的加工肉品或100克（約2.66兩）的紅肉（豬、羊、牛），將增加17％罹患大腸癌的風險。另據美國國家癌症研究指出，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質–多環芳烴（PAHs），隨之附著於食物的表面。

為了身體的健康，國健署提醒民眾，應盡量減少燒烤食物的攝取。倘若偶爾想滿足口腹之慾，需要掌握4項原則，包含「少醬料、少奶油、去肉皮、去焦黑」，才能美食與健康兼顧。