鄉長古光明到發放站，了解發放、領取作業。（萬榮鄉公所提供）

疫情持續2年多，花蓮萬榮鄉公所與代表會研議後，決定減緩疫情對經濟、消費衝擊，發放鄉民每人5000元振興慰問金。今天上午在全鄉6個村設置7個發放站，11月2日要發完，約有6000位鄉民可以領取，鄉長古明光希望慰問金能對鄉民民生、消費有幫助。

古明光表示，疫情雖已稍緩，但在前一波疫情高峰，萬榮鄉平均每5人便有1人確診，鄉民染疫、隔離無法工作，衝擊鄉民經濟與生活。7月公所向鄉民代表會提送慰問金自治條例，經代表會表決通過支持，緊接著便展開各項前置作業。

鄉公所上午動用員工、雇工180人，在全鄉6個村設置7個發放站，公所統計，發放總人數6017人，慰問金1人5000元。張姓鄉民表示，8月底到9月初開學週，因疫情衝擊，有家長開始煩惱學費何處籌措，公所選擇開學週發放，即時疏緩陷於困頓的家庭。

發放領取作業，鳳林警分局也派員警到各站治安維護，希望讓發放作業順利，盡快緩解鄉民因疫情造成的經濟壓力。

鄉公所表示，考量旅外民眾返鄉不易，今天未領取者，可在9月12日至11月2日，每週一至週五上午9時至12時、下午1時至4時，在萬榮鄉圖書館領取；另因應中秋返鄉人潮，特地在9月7日及8日在萬榮天主堂加開發放站。特別呼籲鄉民務必於11月2日期限前完成領取，以免逾期不再發放，損失自身權益。

受疫情影響經濟，除花蓮萬榮鄉、卓溪鄉、秀林鄉等山地鄉公所，也都分別公告發放鄉民振興慰問金。