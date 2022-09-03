桃園市桃園區1日晚間發生槍殺命案，詐騙集團36歲蘇姓男子涉嫌朝27歲陳姓、28歲楊姓男子頭部開槍致死後離去。因蘇男早已準備逃亡路線，離去時搭乘計程車，一路轉乘製造斷點，警方還在全力緝凶，也報請境管以防蘇男潛逃出境。

警方發現，蘇男犯案後，搭乘計程車離去，一路數度轉乘，增加警方追查難度，目前還在積極追查中。另外擔心蘇男出境，第一時間也報請境管，以免潛逃出境。另擔心蘇男以俗稱「搭桶子」的偷渡模式出境，也請相關單位加強查緝。

因蘇男隨身攜帶槍械，專案小組成員不敢大意，幾乎不眠不休追查，全力追查蘇男下落，案發至今僅有闔眼小憩。但蘇男疑早有預謀犯案，因此安排逃亡路線縝密，警方積極突破中。

據了解，蘇姓男子曾在新北設立人力仲介公司，負責板模、泥作等，也與人經營大卡車出租。但他同時也是詐騙集團車手的管理者，陳姓、楊姓死者都是他的下游。蘇疑似不滿陳、楊日前被警方逮住後，供出其身分，才會不滿行凶。