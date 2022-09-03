除了烤肉要大吃美食以外，當然少不了冰涼的飲料，說到烤肉當然要配有氣泡的飲品，而近年氣泡水機更是夏日必備的恩物，烤肉時配上暢快又無負擔的氣泡水，正好解解油膩，而且氣泡水機更不用插電，隨處帶著走也方便，加上風味糖漿，或是檸檬、薄荷葉等，又能變成不一樣味道的氣泡水，變化更多，也能迎合不同親友的口味，同步配上一台製冰機，想要隨時喝冰飲，也不怕冰塊買得不夠多，不再有人需要跑腿幫忙來回扛冰塊了。
假如想要來個大人的口味，那烤肉當然就是要配個冰凍又充滿綿密氣泡的啤酒，而現在不少品牌都有推出啤酒機或發泡器，想喝如生啤般的口感，momo購物上就有日本GREEN HOUSE直立充電式超極緻音波啤酒金泡機，具備一秒5.8萬次超音波振動技術，隨時都能享有綿密氣泡，另外樂天市場還有販售輕便型的GH-BEERIS 啤酒發泡器，方便一人即倒即享，想要再小型一點的，還有PChome 24h購物上、僅無線充電板大的Redbox超聲波啤酒起泡器 泡沫機，小巧好攜帶，隨時隨地都能來一杯綿密啤酒。
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