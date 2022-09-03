中秋連假即將在下周末到來，正好電商下半年首個促銷大檔「99購物節」也已經陸續開跑，消費者趁優惠下殺來訂購中秋必備的烤肉肉品更划算，而近年的烤肉也不僅僅是講究烤盤而已，搭著露營熱的風潮，像露營燈、免插電的氣泡水機，甚至是啤酒機等小家電，都成為了烤肉時能增加氣氛的熱門小工具，此次就將介紹今年烤肉必備的各式人氣小家電，打造與別不同的中秋烤肉聚會。

蝦皮購物的康寧密扣 SnapwareSEKA 多功能電烤盤，贈平盤、鴛鴦鍋，原價5560元，優惠價2690元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的IRIS 多功能煎烤機DPO-133，原價2990元，10日前特價1999元。（PChome 24h購物提供）

因著近年疫情的影響，民眾漸漸把明火烤肉盤，轉移到室內可用的插電烤肉盤，因此各大品牌都推出了各式美型烤肉盤，據PChome 24h購物觀察，懶人網美烤盤在近一周最受消費者青睞，業績較上周大幅成長2倍，而且火烤兩用的多功能烤盤更是首選之一，像蝦皮購物上的康寧密扣 Snapware SEKA多功能電烤盤，買即贈平盤及鴛鴦鍋，一年四季要烤肉或吃火鍋都適用。

樂天市場上大王家電館的NICONICO 多功能串烤機，原價4990元，特價4280元。（樂天市場提供）

momo購物網的one-meter多功能兩用無煙電烤盤，市售價1980元，促銷價1490元。（momo購物網提供）

Yahoo奇摩購物中心的TwinChef 雙廚摺疊爐，原價7360元，特價4380元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

另外也因消費者轉而在室內烤肉，因此主打無煙設計的烤盤也特別受歡迎，像momo購物網上的one-meter多功能兩用無煙電烤盤，主打水蒸油切盤，少油減煙更清爽，還有獨家烤網與煎盤，能享受不一樣的烤肉功能。至於想要特別一點的款式，則有樂天市場上的NICONICO 多功能串烤機，採360度智能無煙旋轉技術，一機包辦煎、煮、炒、炸、烤、串，還能同時進行兩種以上的料理方式，而Yahoo奇摩購物上，就有可摺疊便攜出門的雙廚摺疊爐，到露營區烤肉就不用多帶瓦斯爐，直接一機雙爐最方便。