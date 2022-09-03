84歲好萊塢女星珍芳達（Jane Fonda），憑著精湛演技奪下2次奧斯卡影后，更在去年獲頒金球獎終身成就獎，不過如今卻罹患非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），也就是俗稱的淋巴癌，她也發文透露正在接受化療，引起網友關切。

珍芳達今(3日)在社群發文坦承罹患淋巴癌，不過樂觀的她並未被病魔擊倒，由於此癌症治癒率約莫有80％患者可以存活，讓她坦言相當有信心能恢復健康，目前接受6個月化療療程的她，提到自己醫療方面「享有特權」，不僅有健康保險，也能請來最好醫生治療，但想到並非所有人都能像她這般得到妥善治療，坦言內心感到痛苦及掙扎。

珍芳達在1972年和1978年拿下奧斯卡影后，不過2019年在華盛頓國會大廈外參加氣候變遷示威活動時遭逮捕，與其他示威者都被警員用膠帶纏手帶離現場，離開時她則是面露笑容高舉雙手向群眾示意，不過也因此缺席在比佛利山莊舉行的BAFTA年度頒獎典禮，不過她後製遭捕的影片在典禮上播放，也不忘發表得獎感言：「謝謝，很抱歉我無法到場，我感到很榮幸」，目前雖然人正在進行化療，但她強調不會停止呼籲相關單位正視氣候議題。