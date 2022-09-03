香港《文匯報》報導，中國工程院院士、廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山2日在北京表示，研究數據顯示，接種同源的第四針新冠疫苗並不足以有效預防感染，而序貫加強免疫使用其他類型疫苗，明顯提升抗體水平。

此外，中國國家衛健委科技發展中心主任、科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉透露，中國已有覆蓋滅活（不活化）、重組蛋白、腺病毒載體、核酸四種不同技術路線的18款新冠病毒變異株疫苗進入臨床，正在尋找一種序貫加強免疫的最佳組合。

2022衛生健康與工業科技創新服務大會2日在北京舉行。談及中國新冠疫苗的策略，鍾南山認為，首先要提高弱勢群體的接種率。老年人接種以及加強免疫率要提高。6個月到35個月嬰幼兒接種疫苗的研究，如果觀察到具有充分的安全性，就要大力提倡。對孕婦群體進行回顧性研究，如果有結果，也要積極推廣。

4路線18種變種疫苗臨床

鍾南山表示，要積極推動新冠疫苗序貫免疫的優勢互補，「打完第三針，第四針要打什麼」。資料顯示，不管打輝瑞的疫苗，還是滅活疫苗，三針以後經過一段時間，抗體都下來了，所以才會有這麼多突破感染。鍾南山實驗室的研究顯示，兩針滅活疫苗加一針mRNA疫苗的序貫免疫，對Omicron變異株的抗體水平以及細胞免疫的水平都有明顯提升。序貫加強免疫使用其他類型疫苗，比如腺病毒載體、重組蛋白疫苗等，都明顯提升抗體水平，這是可取的疫苗接種戰略。

鄭忠偉表示，中國從去年10月就已啟動針對Omicron變異株疫苗的研發，多條路線並進。目前，中國已有4路線18款變異株疫苗進入臨床階段，包括3款滅活疫苗，7款重組蛋白疫苗，1款腺病毒載體疫苗和7款核酸疫苗。這些疫苗的給藥方式，包括傳統的肌肉注射，還有吸入式和鼻噴式。

鄭忠偉說，在變異株疫苗研發上走得比較快的，比如國藥集團中國生物的Omicron變異株滅活疫苗已完成三期臨床試驗，正在滾動提交材料。多款變異株疫苗已在三期臨床試驗中，部分在進行二期臨床，覆蓋了所有的疫苗技術路線。「中國新冠變異株疫苗的研發，仍然處於第一方陣。」

序貫加強免疫研究將出爐

「我們希望能夠找到一種最佳組合」，鄭忠偉說，中國在兩劑或三劑滅活疫苗的基礎上，使用Omicron變異株的滅活、重組蛋白以及mRNA等路線疫苗，展開並行研究。通過志願者在接種不同種類序貫加強免疫後的血清，與Omicron變異株真病毒在實驗室進行中和。爭取找到最佳的疫苗組合，達到預防Omicron變異株感染、重症和死亡的最好效果，還具有最好的安全性。如果進展順利，預計在9月底，取得第一階段也就是28天血樣的研究初步結果。

鄭忠偉表示，中國國家藥監局已針對變異株疫苗的研發、臨床研究等環節公布系列指導原則，「只要我們獲得了非常好的研究數據，那麼審批工作也能夠及時地跟進」。