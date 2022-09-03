證物標註封緘。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

贓木標記。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

贓木查獲現場情形。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

保七總隊第九大隊搜查。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

現場搜查分工說明。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地檢署2日凌晨指揮保七總隊、花蓮鳳林及台東關山警分局及林務局台東林管處等單位，採兵分多路，在鹿野及關山查獲潘姓男子等5人涉嫌盜伐重達1250公斤的國有珍貴牛樟木，發現已被切割為多塊，顯示有意搬運或藏匿，全案依森林法、竊盜等罪移送地檢署偵辦中。

專案小組人員指出，所查獲的牛樟木塊，有部分都已浸水並長出菌菇，不排除這些不法分子專門培育牛樟芝，再以高價出售。專案人員進一步表示，目前200公克牛樟芝，市值逾2萬多元，仍有不法人士因此鋌而走險。

台東林管處表示，森警第九大隊日前接獲線報，指出鹿野、關山地區有人盜伐牛樟木塊，報請地檢署檢察官指揮偵辦，並鎖定潘姓男子等人涉有重嫌，隨即展開跟監蒐證，昨見時機成熟發動搜索。

檢警持搜索票兵分多路在鹿野、關山2處民宅內，查獲多批已裝箱好的牛樟木塊，總重1250公斤，並將潘姓男子等人帶回偵訊，全案依森林法、竊盜等罪移送地檢署擴大偵辦。

由於犯嫌已將牛樟木切割成數小塊，根本無從辨識他當初是從何處林班地大量砍伐盜採。檢警表示，仍需溯源追蹤上游不法業者，基於偵查不公開原則，無法詳述偵辦細節。

台東林管處表示，依據森林法第52條規定，竊取森林主副產物情形嚴重者處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上2000萬元以下罰金，如為貴重木者加重其刑至2分之1。