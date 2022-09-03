台北市長參選人陳時中現場試坐免治馬桶。（羅永銘攝）

再端政策！陳時中拋北市「廣設公廁免治馬桶」 黃珊珊酸這句：別再華而不實

民進黨台北市長參選人陳時中今(3日)發表民生政見，提出廣設公廁免治馬桶的政見，引發爭論。有網友對此發表看法「結果是很快就會壞掉，搞得一直修不完，最後推給廠商」、「主要是如何管理維護，設置還不簡單」。

陳時中表示，如廁看似小事，其實是件大事，城市是否乾淨、進步，廁所是一個重要的指標，像是日本東京很多公廁相當舒適，完全感受不到任何衛生上的負擔，我們應該往這方向前進，要讓世界看到台北乾淨跟進步，從公廁開始。無黨籍台北市長參選人黃珊珊，則是批評此政見是「華而不實」，陳回應，每個人對政策和生活細節的要求不同，免治馬桶能做到清潔和消毒，且任何東西都有感染疑慮，不能用「沒做好的狀況」來加以反對。

對於陳時中提出的政見，網友對此在本網相關影片底下熱烈討論，已有超過百則留言，其中有人就說「只有這種政策嗎...空不空泛顯而易見」、「支票開的再多不如購買疫苗『秘密』立即公開讓大家『鼻香』」、「廁所是要乾淨不臭，是不是免治馬桶根本不重要」、「時中我是覺得再加碼淋浴間、名床，再加上調酒吧，最好還有按摩服務，這樣一整套更貼心」、「你看會不會有人拆去賣...」、「現有公園、加油站、超商予以補助維護就好了」。

另外，國民黨台北市長參選人蔣萬安對此也說，目標應該是提升整體公廁的清潔衛生品質，前市長郝龍斌也有推動公廁全面升級的計畫，讓公廁全面有提供衛生紙，得到民眾正面回應，台北市政有更多大方向必須去了解。